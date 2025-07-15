Emine Erdoğan: 15 Temmuz direnişin adıdır

Bugün, FETÖ'nün 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin dokuzuncu yıl dönümü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kanlı darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında, "15 Temmuz, milletimizin kararlılığıyla yazılan onurlu bir direnişin ve ölümsüz bir zaferin adıdır. Ve o zaferin adı, hiç şüphesiz Türkiye'dir." dedi.

"Cesaret timsali yürekler o gece, tanklara karşı dimdik durmuş, kurşunlara yürümüş, bölünmez bir bütün olarak karanlığa geçit vermemiştir." ifadelerini kullanan Emine Erdoğan, mesajında şunları kaydetti.

"Canı pahasına istiklâlini savunan bu yüce duruş, vatan toprağına imanla kazınmış bir iradenin ifadesidir.

Bu büyük birlik ve beraberliğin ilelebet sürmesini diliyor, aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum."