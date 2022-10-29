Emine Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin 99'uncu yılında, dünyanın yükselen yıldızı bir Türkiye görmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu büyük mirası, ilelebet payidar kılacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutu olsun." ifadelerini kullandı.



Cumhuriyetimizin 99. yılında, dünyanın yükselen yıldızı bir Türkiye görmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu büyük mirası, ilelebet payidar kılacağız.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. #Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! #TürkiyeYüzyılı 🇹🇷 pic.twitter.com/VMNF0vkiy4 — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 29, 2022