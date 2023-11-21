Emine Erdoğan ABD basınına konuştu: İsrail sivilleri vurduğunda kırmızı çizgimiz aşılmalıydı

ABD'de haftalık yayımlanan Newsweek'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın röportajı yayımlandı.



Röportaj, "Türk First Lady, İsrail'in Gazze'de Kırmızı Çizgiyi Aştığı Konusunda Uyardı" başlığıyla çıktı.



Emine Erdoğan, "Her vicdanlı insanın kırmızı çizgisi, işlemediği bir suçtan dolayı masum bir insanın canı, bir bebeğin gözyaşı, bir çocuğun 'yaşamak istiyorum' çığlığı olmalıdır. Çocukların üzerine kimyasal silahlar atıldığında, BM kurumları dahil sivil yerleşim yerleri hedef alındığında, insani yardım çalışanları mektuplarla yardım çağrısı yaptığında hepimiz için kırmızı çizginin aşılması gerekirdi. Dinimizde masum bir insanın öldürülmesi 'insanlığın ölümü' ile eşdeğerdir.



Erdoğan, İsrail saldırılarının özellikle kadın ve çocuklar üzerindeki etkisine dikkat çekti.



Emine Erdoğan, "Gazze'de öldürülen sivillerin yaklaşık yüzde 73'ü kadın ve çocuklardan oluşuyor. Bir devletin, yer yüzünü tüm canlılar için cehenneme, yer altını da çocuklar için mezarlığa dönüştürmesinin ne gibi geçerli sebebi olabilir? Bunlar benim değil; BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve UNICEF Sözcüsü James Elder'ın tanımlamaları." diye konuştu.



Erdoğan, Gazze'de yaşananların savaş olarak nitelendirilemeyeceğini, İsrail'in bir örgüt gibi hareket ettiğini belirtti.



Cumhurbaşkanının eşi, İsrail'in uluslararası hukuk kurallarına uymadığını aktardı.



Emine Erdoğan, "İsrail bir yandan okulları, hastaneleri, ibadethaneleri, BM tesislerini ve hatta insani koridorları hedef alarak onbinlerce ölüm ve yaralanmaya neden olurken, diğer yandan Gazze topraklarındaki 35 hastaneden 18'ini kullanılamaz hale getirdi. Türkiye olarak inşa ettiğimiz Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi de İsrail ordusunun hedefiydi." ifadelerini kullandı.



Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve diğer Batılı ülkelere seslendi. "Bölgede ateşkesi sağlamak ve insani yardımların ulaştırılması için neyi bekliyorsunuz?" dedi.



Erdoğan, İsrail'in sadece müslümanları ve camileri hedef almadığını; Gazze'deki Hristiyan ve Yahudileri de vurduğunu kaydetti. "Herkese eşit ve adil davrandığımız bir dünyayı arzuluyoruz." açıklamasını yaptı.

