Emine Erdoğan: Adil bir iklim eylem planını hayata geçirmek kaçınılmaz

Emine Erdoğan, Expo City Dubai'de düzenlenen "Yeşil Bir Gelecek İçin İklim Görüşmeleri" programında, iklim elçisi gençlerle bir araya geldi.

Burada konuşan Erdoğan, çevre sorunlarına, farklı coğrafyalarda toplanarak çözüm aramayı çok anlamlı bulduğunu vurguladı.



5 Aralık Dünya Gönüllülük Günü'ne işaret ederek, insanlığa faydalı olmak konusundaki yüce erdemin hatırlanmasına ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Emine Erdoğan, "Gönüllülük yaygınlaştıkça, bireyciliğin azalmasını, insanlığın aslında tek bir aile, dünyanın ise ortak evimiz olduğunun fark edilmesini umut ediyorum. Böylelikle kalplerin şifa ve sükun bulacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ATÖLYELERİ KURUYORUZ"



Türkiye'de yeni nesillerin "iklim gönüllüsü" olarak yetişmesini sağlamak amacıyla yeşil ve iklim dostu kampüslere öncülük edecek "İklim Elçileri Projesi"ni hayata geçirdiklerini anımsatan Emine Erdoğan, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ile "İklim Değişikliği Eylem Planı"nın geliştirildiğini anlattı.



Emine Erdoğan, çevre bilinci kazanan çocukların iklim okuryazarı olarak, ailelerini ve toplumu aydınlatacaklarından şüphe etmediğini belirterek, bu alanda yürütülen çalışmalara ilişkin şu bilgileri paylaştı:



"Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için 'İklim Değişikliği Atölyeleri' kuruyoruz. Terminolojiyi, her yaş ve eğitim düzeyi için anlaşılır kılmak amacıyla 'Çevre ve İklim Değişikliği Sözlüğü' hazırlıyoruz. Tüm öğrencilerimizin erişimine açtığımız 'Sürdürülebilir Dünya Alanı', 200'ü aşkın farklı türde video, oyun, etkileşimli içerik ve görsel barındırıyor.



Çocuklarımızı ne kadar donanımlı yetiştirirsek içinde yaşayacakları dünyanın sorunlarını aşmakta o kadar güçlü olacaklarına inanıyorum. Esasen, bütün bu girişimlerle kuşaklar boyu doğayla iç içe yaşamış insanımızın, hafızasını tazeliyoruz."

