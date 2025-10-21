Emine Erdoğan, Al-Salam Sarayı Müzesi’ni ziyaret etti

Resmi temaslarda bulunmak üzere Kuveyt'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, ülkedeki programları kapsamında Al Salam Sarayı'na geldi.

Emine Erdoğan'ı burada, Kuveyt Bayındırlık Bakanı Nora Mohammed Al Mashaan, Emirlik Divanı Tarihi Belgeler, Müzeler ve Kütüphaneler Merkezi Başkanı ve Al Salam Sarayı Müzesi Genel Müdürü Şeyha Mona Cabir Al-Abdullah Al-Cabir Al-Sabah, Emirlik Divanı Tarihi Belgeler Merkezi Araştırma, Çeviri ve Yayın Dairesi Müdürü Şeyh Ahmed Salah Nasır Al-Sabah ve Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Abdulaziz A. Aladwani'nin eşi Afrah Al-Fadaqi karşıladı.



Sarayın müze bölümünü gezen Emine Erdoğan, müzenin mimarisi, yapılış süreçleri ve Irak'ın işgalinden sonra sarayın yeniden inşasına ilişkin bilgi aldı, sarayı ziyaret eden önemli devlet adamlarının fotoğraflarını inceledi.



Müze ziyaretinin ardından Emine Erdoğan, Nora Mohammed Al Mashaan, Şeyha Mona Cabir Al-Abdullah Al-Cabir Al-Sabah, Şeyh Ahmed Salah Nasır Al-Sabah ve Afrah Al Fadaqi ile öğle yemeği yedi.



"MEMNUNİYET DUYDUM"

Emine Erdoğan NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuveyt ziyaretimiz vesilesiyle kültürel mirası, modern müzecilik anlayışıyla buluşturan Al-Salam Sarayı Müzesi'ni ziyaret ettim. Bu müstesna yapı, Kuveyt'in kurumsal hafızasını geleceğe aktaran önemli bir merkez. Hem sarayın hem de ülkenin zengin tarihiyle ilgili önemli bilgiler edinmekten memnuniyet duydum" ifadelerine yer verdi.