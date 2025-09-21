Emine Erdoğan, "Anadolu'nun Hazineleri"ni tanıtacak

Emine Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentine gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik edecek.



ABD'deki programları kapsamında BM Genel Kurulu'na katılacak liderlerin eşleriyle bir araya gelecek Emine Erdoğan, ayrıca bir dizi programa ev sahipliği yapacak, ikili görüşmeler gerçekleştirecek.



GÜÇLÜ AİLE VURGUSU



İlk olarak BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Prof. Jeffrey Sachs ile görüşecek Emine Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu marjında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde BM Genel Merkezi'nde düzenlenecek "Birlikte Daha İyiye: Aileden Başlayan Küresel Dayanışma" temalı yan etkinliğe katılacak.



Bazı devletlerin aileden sorumlu bakan ve üst düzey yöneticilerinin katılacağı programda, güçlü ailelerin, toplum içi ve toplumlar arası dayanışma ile sosyal uyumun geliştirilmesindeki rolü vurgulanacak, sağlam nüfus yapılarıyla dirençli toplumların inşasına katkısı ortaya koyulacak.



"ANADOLU'NUN HAZİNELERİ" SERGİLENECEK



Emine Erdoğan, "Anadoludakiler" projesi kapsamında, Türkevi'nde düzenlenecek "Anadoludakiler: Kapıların Ardındaki Hazineler Sergisi"ne ev sahipliği yapacak.



Anadolu'nun zengin ürün çeşitliliğinin, "toprağın bereketi", "mutfağın birikimi" ve "ellerin becerisi" olmak üzere 3 temel başlıkta sunulacağı programda Emine Erdoğan, ağırlayacağı lider eşlerine Anadolu mutfağını tanıtacak.



Etkinlikte, Avrupa Birliği coğrafi işareti taşıyan seçkin Anadolu lezzetleri, lider eşlerine ikram edilecek.



Doğal malzemelerle geleneksel yöntemler kullanılarak üretilen el sanatları ve zanaat eserlerinin de sergileneceği alanda, gıdayı saklamaktan Anadolu coğrafyasına özgü çeşitli tekniklerle pişirmeye, dönüştürmekten paylaşmaya ve hiçbir şeyi israf etmeden değerlendirmeye kadar Anadolu mutfağına ait bilgelikler de gösterilip anlatılacak.



Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmayı da salondan dinleyecek.



ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın lider eşleri onuruna vereceği resepsiyona katılacak Emine Erdoğan, burada lider eşleriyle temaslarda bulunacak.



Emine Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın vereceği resmi akşam yemeğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da eşlik edecek.



TÜRKİYE'NİN ÇEVRE DUYARLILIĞI



Emine Erdoğan, himayesinde yürütülen Sıfır Atık projesi kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfının işbirliğinde düzenlenecek "Sıfır Atık Mavi" sergisine katılacak.



Sergiyle, Türkiye'nin denizler, göller ve okyanusların korunmasına yönelik çalışmalarının uluslararası ölçekte tanıtılması, "Sıfır Atık Mavi" markası altında somut çevresel kazanımların ve farkındalık çalışmalarının sunulması ve küresel ölçekte çevre diplomasisini güçlendirecek işbirliği zemininin oluşturulması hedefleniyor.



ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİNE DİKKAT ÇEKİLECEK



Emine Erdoğan, Özbekistan'ın Dünya Sağlık Örgütü ve St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi ortaklığıyla BM Genel Merkezi'nde düzenleyeceği "Kanser ve Diğer Yıkıcı Hastalıkları Olan Çocukların Hayatta Kalma İhtimallerini Artırma ve Acılarını Azaltma Amaçlı Küresel Hareket" başlıklı yan etkinliğine katılarak konuşma yapacak.



Programda, hükümetlerin, 2030 yılına kadar küresel çocukluk çağı kanseri hayatta kalma oranını en az yüzde 60'a çıkarma taahhütleri yeniden teyit edilecek, 5 yaşına kadar olan hayatta kalma oranını yüzde 90'a çıkarmayı hedefleyen küresel orak hücre girişimi, nadir ve yıkıcı çocukluk hastalıklarına karşı kararlı ve kapsamlı eylemler teşvik edilecek.



Emine Erdoğan, ABD'deki programları kapsamında bazı lider eşleri ve uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileriyle ikili görüşmelerde de bulunacak.