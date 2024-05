Emine Erdoğan annelerle buluştu

Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Devlet Konukevi'nde düzenlenen Anneler Günü programına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Bakanlığın hizmet modellerinden yararlanan şehit ve gazi anneleri, engelli çocuk sahibi anneler, koruyucu anneler, şehit eşi ve yaşlı anneler katıldı.



Basına kapalı gerçekleşen programda, Emine Erdoğan, Bakan Göktaş ile Anneler Günü'nü kutladığı annelerin sorun ve taleplerini dinledi.



Programda annelere seslenen Emine Erdoğan, "Asırlardır hiçbir dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin bütün insanlığa kucak açan medeniyetimizi, en çok anne kalbine benzetiyorum." ifadesini kullandı.



"SAVAŞIN, ADALETSİZLİĞİN KOL GEZDİĞİ DÜNYAYA ANNE KALBİ GENİŞLİĞİNDE BİR MERHAMET DİLİYORUM"



Emine Erdoğan, üzerlerinde taşıdıkları sevgiden bir evlat, bir aile, bir medeniyet inşa etmiş her bir annenin, iyiliğe olan inançlarını diri tuttuğunu dile getirerek şunları kaydetti:



"İnsanlık elbisesinin annelik tezgahında dokunduğuna inanıyorum. Öyle ki Filistinli annelerin zalimliğe karşı evlatlarını korumak için gösterdikleri vakur duruş, direnişin ve barışın en somut örneğidir. Yüreği yangın yeri olan Filistin’in güçlü kadınlarının acısını paylaşıyor, savaşın, adaletsizliğin kol gezdiği dünyaya anne kalbi genişliğinde bir merhamet diliyorum."



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş da programın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, anneler ile sohbet edip, karşılaştıkları konularla ilgili istişarelerde bulunduklarını aktararak "Zor günlerinde devletin yanlarında olduklarını bilmeleri onları çok mutlu ediyor. Bizler her zaman ailelerimizin, özellikle bizim hizmet modellerinden faydalanan ailelerimizin yanındayız ve takipçisiyiz." dedi.



Göktaş, İsrail'in bombardımanı altında hala zorlu süreçlerde yaşayan Filistinli anneler başta olmak üzere; şehit, gazi yakını, engelli ve koruyucu anneler ile tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.



"BURAYA GELMEMİZ ÇOK ÖZEL HİSSETTİRDİ"



Kas erimesi hastalığı bulunan ve solunum cihazıyla sınıfta ders anlatan öğretmen Gamze Kılıç'ın annesi Nurcan Kılıç da programa ilişkin memnuniyetini, "Bugün buraya gelmemiz çok özel hissettirdi." sözleriyle dile getirdi.



Emine Erdoğan'ın kendilerini güzel karşıladığını ifade eden Kılıç, "Güzel konuştu, biz de çok rahattık, sorunlarımızı, sevgilerimizi paylaştık." dedi.



Koruyucu anne Gaye Dülger ise "Gerçekten çok düşünceli bir programdı. Ben böyle gerçekleşeceğini tahmin etmedim. Hanımefendi ve Bakanımızla bire bir konuşup kendi sıkıntılarımızı dile getirme, çocuklarımızın durumuyla ilgili gelişmeleri ve yapılabilecekleri değerlendirme imkanı bulduk, bütün aileler olarak." diye konuştu.



Emine Erdoğan'ın kendisi için çok kıymetli olduğunu dile getiren Dülger, "Anneler Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.



Şehit polis Ali Demircioğlu'nun eşi ve bir engelli çocuk sahibi Selma Demircioğlu da organizasyon için teşekkür ederek Emine Erdoğan'ın ev sahipliğini, "Çok güzeldi, bizle çok ilgiliydi, bire bir hepimizle ilgilendi. Gerçekten bizleri anlayan biri." sözleriyle anlattı.



Emine Erdoğan ve Bakan Göktaş'la bütün düşüncelerini ve yaşadıkları zorlukları paylaştığını dile getiren Demircioğlu, "Engelli bir evlat bakmak gerçekten çok zor ve tek başıma mücadele veriyorum. Böyle şeylerden destek alıyoruz." dedi.



EMİNE ERDOĞAN'DAN ANNELER GÜNÜ PROGRAMI PAYLAŞIMI



Emine Erdoğan, programa ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu.



Paylaşımında annelerle bir araya geldiği fotoğraflara yer veren Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:



"Annelerin kalbinin evrensel bir ritmi vardır. Tüm acılar, sevinçler ve felaketler karşısında aynı duyguları paylaşırlar. Onların nezdinde gözyaşının, kahkahanın, doğumun ya da ölümün tercümana ihtiyacı yoktur.



Anneler Günü münasebetiyle kahraman annelerimizi 'Milletin Evi'nde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duydum. Hikayeleriyle annelik ruhunun ne kadar güçlü ve sınırsız olduğuna bir kez daha şahit olduk. Zulüm ve esaret altında çocukları için direnen, cesaret timsali Filistinli annelerin feryadını ise bir an olsun unutmadık. Savaşın acı yüzünü derinden hisseden tüm anneleri saygıyla anıyor, anne sevgisinin tüm kötülüklere üstün geldiği bir gelecek diliyorum."