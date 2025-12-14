Emine Erdoğan, "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı"nın açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği'nin (TOGEM-DER) "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı"nın açılışını gerçekleştirdi.

TAŞYAPI Şişli Etkinlik Alanı'nda düzenlenen ve derneğin 20. yılında "Bir Alışveriş, Bin İyilik" sloganıyla yapılan etkinliğe girişte Erdoğan'ı, TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Mihrimah Belma Sekmen ve dernek üyeleri karşıladı.

İlk olarak Emine Erdoğan'ın gönüllülük çalışmalarının anlatıldığı video gösterimiyle başlayan programda, etkinliğin bu yılki temasının "nar" olduğu belirtilerek, bugün burada yapılan her şeyin, tıpkı nar taneleri gibi çoğalan bir iyilik hareketinin parçası olduğu vurgulandı.

Programda, bu yılki etkinliğin temasına ilham veren narın, tarih boyunca yalnızca bir meyve değil, bir arada durmanın, çoğalmanın ve bereketin asırlardır yaşayan bir sembolü olduğu ifade edildi.