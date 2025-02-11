Emine Erdoğan: Bayrağı daha yukarı taşıyacaklar

Emine Erdoğan, 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü'nü kutladı.



Emine Erdoğan paylaşımında, "Bilim kadınlarımız, Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızları olacak. Adil ve herkese kucak açan bir dünya, onların emeği ve vizyonuyla tesis edilecektir" dedi.



Erdoğan, günümüzde uzay çalışmalarının sürat kazandığı, yapay zekanın hayatın her alanında görünür olduğuna dikkat çekti. Bu çağda kız çocuklarının bilim, teknoloji, mühendislik, matematik disiplinlerini birleştiren eğitim alanlarına yönelmesinin önemine vurgu yapan Erdoğan, Yerli ve milli teknoloji hamlesinin günden güne ivme kazandığını belirtti.



Emine Erdoğan, "Bayrağı daha da yukarıya taşıyacak olanlar kadınlarımızdır. Ülkemizin kazanımlarında ne kadar büyük bir pay sahibi olduklarını biliyor, onları lider pozisyonlarda görmekten iftihar ediyoruz." ifadelerine yer verdi.