Emine Erdoğan: Büyük yürüyüş emin adımlarla devam ediyor

AK Parti 23. yaşını kutluyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.



Erdoğan, "AK Parti’nin 23’üncü yaşı, birlik ve beraberliğimizin simgesi olsun. Nice yıllara!" dedi.



AK parti'nin yıllar geçtikçe köklerini daha da derinlere saldığını belirten Emine Erdoğan, "AK Parti, milletimizin güveni ve desteğiyle yeni yaşına merhaba diyor. Geçmişten aldığı güçle, geleceğe umutla bakan bu büyük yürüyüş, ülkemizin aydınlık yarınlarına emin adımlarla devam ediyor." ifadelerini kullandı.



Emine Erdoğan bu mesajla birlikte AK Parti'nin kuruluşundan bugüne yaşananları anlatan bir videoyu da paylaştı.