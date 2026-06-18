Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ile görüştü

Kurum, NSosyal hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, Emine Erdoğan 'a, başta Sıfır Atık olmak üzere çevre politikalarına ilişkin bilgi verdiğini belirtti.

Bakan Kurum, "Ülkemizin dört bir köşesinde sürdürdüğümüz çalışmaların yanı sıra 'Daha temiz, daha yeşil bir dünya' anlayışıyla hayata geçireceğimiz yeni projelerimizi ve COP31 hazırlıklarımızı anlatarak istişare ettik. Saygıdeğer Hanımefendi'ye, çevre konusundaki hassasiyeti, kıymetli destekleri ve nazik kabulleri için şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.