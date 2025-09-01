Emine Erdoğan, Çin Devlet Başkanı’nın eşi ile görüştü

Görüşmede Emine Erdoğan, insanlığı yakından ilgilendiren barış, aile, çevre ve kültürel iş birliği gibi ortak değerler üzerinde fikir paylaşımında bulunduklarını bildirdi.

ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ ZİRVESİ

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ev sahipliğinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi, 20 dünya liderine ev sahipliği yapıyor.

ERDOĞAN, ŞEREF KONUĞU OLARAK KATILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine, zirveye şeref konuğu olarak katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Çin ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat eşlik ediyor.