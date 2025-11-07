Emine Erdoğan, Çin'in Ankara Büyükelçisi ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin ile bir araya geldi.



Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Xuebin Jiang ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, kendilerine görevinde başarılar diliyorum" dedi.