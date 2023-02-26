Emine Erdoğan deprem bölgesinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ile Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerini ziyaret etti.



Nurdağı'nda "Tek Yürek Türkiye" olarak adlandırılan meydanda kurulu tam donanımlı konteyner kenti ziyaret eden Emine Erdoğan ve Sharif, burada depremzede ailelerle görüştü.



Konteyner kentte ailesiyle kalan depremzede Süleyman Atmaca da Emine Erdoğan ve Sharif'in bir araya geldiği isimler arasında yer aldı.



Emine Erdoğan ve Sharif, aileyle geçmiş olsun dileklerini paylaşırken, Atmaca ailesi de çocuklarıyla enkazdan kurtarıldıkları anları anlattı.



Emekli öğretmen Süleyman Atmaca, deprem sonrası eşinin soba yakmak için yanında bulundurduğu çakmakla enkazı aydınlattığını ve çocuklarıyla iletişim kurduğunu belirtti.



Atmaca, o gün herkesin seferber olduğunu ifade ederek, "Hepsinden Allah razı olsun." dedi.



Emine Erdoğan ve Sharif, konteyner kentte kalan bir başka depremzede Hidayet Bahar ve ailesiyle de görüştü, ailenin bebeğiyle ilgilendi ve ihtiyaçlarına ilişkin bilgi aldı.



Öte yandan, Emine Erdoğan ile BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, Nurdağı'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinatörlüğünde oluşturulan meydanda depremzedeler için kurulan sosyal alanlarda da incelemelerde bulundu. Erdoğan ile Sharif sosyal market, giysi ve gıda çadırlarını gezerek çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

"BİR SENE İÇİNDE KALICI EVLERİ YAPACAĞIZ"



Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, depremler dolayısıyla zor günler yaşandığını belirterek, ilçeye gelirken gördükleri manzaranın herkesi üzdüğünü söyledi.



Uzmanların bundan sonra yapılması gerekenlerle ilgili bir araya gelerek çalışacağını ifade eden Emine Erdoğan, "Bir sene içinde kalıcı evlerimizi yapacağız, Cumhurbaşkanımızın sözü var." dedi.



Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Emine Erdoğan, "Çok zor günler geçiriyoruz. Bunları hep birlikte aşacağız. Birbirimizin elinden tutarak, birbirimize teselli olacağız. Rabbim bir daha buna benzer günleri yaşatmasın." diye konuştu.

"HEPİNİZİN ACISINI HİSSEDİYORUM"



BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif de depremzedelere taziyelerini sunmak, üzüntülerini ve dayanışma duygularını paylaşmak için geldiğini belirtti.



Yaşanan felaketi bizzat görmek için burada bulunduğunu söyleyen Sharif, "Hepinizin acısını hissediyorum. Ben de daha önce Malezya'da belediye başkanıydım. 2004'te yaşanan tsunamiden benim şehrim de etkilendi." ifadesini kullandı.



Emine Erdoğan ile Sharif'e konteyner kent ziyaretlerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül ile diğer yetkililer eşlik etti.