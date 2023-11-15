Emine Erdoğan: Hiçbir ideoloji bir masumun canından değerli değildir

"Filistin İçin Tek Yürek" temali Lider Eşleri Zirvesi'nde konuşan Emine Erdoğan, "Hiçbir ideoloji bir masumun canından değerli değildir." dedi.

Emine Erdoğan: Hiçbir ideoloji bir masumun canından değerli değildir
Foto: AA

Cumhurbaşkanı 'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, pek çok ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ile özel temsilcilerin katılımıyla " İçin Tek Yürek" temalı Lider Eşleri Zirvesi düzenleniyor. 

Emine Erdoğan zirvede konuşma gerçekleştirdi. İşte Emine Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Hiçbir ideoloji bir masumun canından değerli değildir. Nöbet halinde barış çağrımızı sürdürelim.

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