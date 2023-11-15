Emine Erdoğan: Hiçbir ideoloji bir masumun canından değerli değildir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, pek çok ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ile özel temsilcilerin katılımıyla "Filistin İçin Tek Yürek" temalı Lider Eşleri Zirvesi düzenleniyor.

Emine Erdoğan zirvede konuşma gerçekleştirdi. İşte Emine Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Hiçbir ideoloji bir masumun canından değerli değildir. Nöbet halinde barış çağrımızı sürdürelim.