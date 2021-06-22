Emine Erdoğan: İsraf devam ederken yeni bir bilinç uyanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eşi Emine Erdoğan, Türkiye’nin Dokuma Atlası Sergisi açılış töreninde konuştu.



Konuşmasında geleneksel sanatların önemine dikkat çeken Erdoğan, projenin, Türkiye'nin kültürel zenginliğinin yeniden gün yüzüne çıkmasında önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Kültürel zenginliğin gelecek nesillere aktarımının önem taşıdığını kaydeden Emine Erdoğan, "Ayrıca genç nesillerin, zihnini ve ruhunu bu zengin anlam dünyası ile beslemeliyiz. Dünya ne kadar değişirse değişsin, gelenek, sanat, zanaat ve yerel üretim her zaman ayakta kalmalıdır" dedi.

"KÜLTÜREL MİRAS MUHAFAZA EDİLMELİ"



Proje kapsamında yedi bölgeye ait dokumaların tespit edilip, kimliklendirilerek çok titiz bir çalışma yürütüldüğünü aktaran Erdoğan, şunları söyledi:



"Şimdi tekstil ve moda dünyası, Dokuma Atlası’nın çizdiği bu rotada ilham dolu seyahatlere çıkabilir. Kültür, doğup büyüdüğümüz evin verdiği aidiyet hissini bulduğumuz, ikinci yerdir. Kimliğimizdir. Dolayısıyla, kültürel miras, titizlikle muhafaza etmemiz gereken bir birikimdir. Çünkü kültürün zayıfladığı yerde, 'biz' duygusu mevzi kaybeder. Bununla birlikte, her toplumun ürettiği kültür, bir ırmak gibi, dünyanın kültür denizine karışır."

Türk medeniyetinin tarih boyunca küresel kültüre büyük katkılar yaptığını hatırlatan Erdoğan, "Türk Dokumacılığı ise, kültürel mirasımızın en güzide parçalarından biridir. Bu yerel zenginliği evrensel düzleme taşıyabilirsek ne mutlu bize" diye konuştu.



"TRENDLER IŞIK HIZIYLA DEĞİŞİYOR"

"Geleneksel sanatların modern zamanlarda tutunacak bir dal bulması çok zor" diyen Emine Erdoğan, trendlerin ve beğenilerin ışık hızıyla değiştiğini hatırlattı.

"GELENEKSEL SANATLAR TİCARİLEŞTİRİLMEMELİ"

Geleneksel sanatların günümüze uyarlanarak yaşamalarının sağlanabileceğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bunu yaparken, geleneksel sanatların ruhunu anlamadan, onları ticarileştirmeyelim. Bazen, geleneksel sanatların, özünden koparılarak, ticari bir meta olarak tekstil ve modada kullanıldığını görüyoruz. Oysa geleneksel sanatları, özüne sadık kalarak, modern tasarımlarla buluşturmak pekala mümkün."

"TEKSTİL ÇEVREYİ EN OLUMSUZ ETKİLEYEN SEKTÖRLERDEN"

Bunun Türkiye Dokuma Atlası Projesi'nin de vizyonunu oluşturduğunu kaydeden Emine Erdoğan, "Kumaşın özündeki anlam dünyasını ortaya çıkarabilirsek, belki tüketim sorununa da bir çare bulabiliriz. Bildiğiniz gibi, tekstil sektörü, küresel ölçekte çevreyi en olumsuz etkileyen sektörler arasında" şeklinde konuştu.

DOĞA DOSTU ÜRETİM



Emine Erdoğan, tekstil sektöründe yaşanan israf kültürüne de dikkat çekti. "Yoğun su tüketiminin yanında, tekstil sektörünün, eko sistem üzerinde oluşturduğu başka baskılar da mevcut" diyen Emine Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Geleneksel üretime baktığımızda, kullanılan doğal elyaftan, boyama tekniklerine kadar doğayla dost bir süreç görüyoruz. Dünya tekstil sektöründe israf kültürü devam ederken, diğer yandan yeni bir bilinç uyanıyor. İnsanların, organik, doğa dostu ve sürdürülebilir giyim talepleri, çığ gibi büyüyor. Geleneksel dokuma kültürümüzdeki doğa dostu özellikleri, dünyanın ilgisine sunabiliriz."

"YENİ BİR AÇILIM SAĞLAYABİLİRİZ"

Türkiye'nin tekstil sektöründe son derece güçlü bir aktör olduğunu hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye’nin tekstil gücü, küresel olarak giyim kültürünün yeni değerler kazanmasına katkı sağlayabilir. Tüm dünyada insanlar, kısır bir küresel tasarım havuzundan beslenmeye çalışıyorlar. Otantik olanın değeri kaybolmuş durumda. İşte bu noktada, Türk Dokumacılığının ve son derece yetenekli tasarımcılarımızın, yeni bir açılım sağlayacağına inanıyorum."

Erdoğan, Türkiye Dokuma Atlası Projesi’nin hayat bulmasını son derece kıymetli bulduğunu kaydetti ve çalışma dolayısıyla Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'ne teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu’nda gerçekleşen Türkiye Dokuma Atlası Proje Tanıtımı ve Sergi açılışına, Emine Erdoğan’ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, İstanbul Tekstil İhracatçıları Birliği(İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz katıldı.

