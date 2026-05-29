Emine Erdoğan İstanbul'un fethinin 573'üncü yılını kutladı
29.05.2026 11:09
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573'üncü yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından İstanbul'un fethine ilişkin paylaşımda bulundu.
Erdoğan paylaşımında "Peygamber müjdesi olan İstanbul’un fethi; yalnızca bir şehrin değil; ilim, adalet ve hoşgörüyle yükselen büyük bir medeniyet anlayışının da zaferidir. Bu kutlu fethin 573'üncü yıl dönümünü kutluyor; cesareti, feraseti ve liderliğiyle tarihe yön veren Fatih Sultan Mehmet Han’ı, kahraman ordusunu ve bu aziz toprakları bizlere emanet eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum." dedi.