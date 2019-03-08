Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Borsa İstanbul'daki kadın-erkek eşitliği panelinde konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Kadının ve erkeğin adil şartlarda toplumsal hayatta yer edinebilmesi için bazı algıları değiştirmemiz gerekiyor. Annelik doğum gibi süreçler toplumsal hayatta var olmanın önünde engel olarak görülüyor. Hiçbir iş anneliğin kazandırdığı sabrı, donanımı, sezgiyi ve karar verme yetisini kazandıramaz. Doğum nedeniyle ücretsiz izinde geçen süre memuriyet kıdeminde değerlendirilmektedir.



Kadınların olmadığı denklem doğru bir denklem değildir. İyi bir gelecek hedefliyorsak bunu kadın ve erkek birlikte inşa etmek durumundayız. Kadınların istihdamında en önemli faktör eğitim. Eğitim arttıkça istihdam oranı da artıyor.



Gelecekte bizi tamamen teknolojinin hakim olduğu günler bekliyor. Kadınların bilişim sektöründe çok daha fazla yer alması gerektiğine inanıyorum. Kadınların bu alanda mutlaka var olması gerekiyor. YÖK rakamlarına bakınca kadınların eğitim ve sağlık bilimlerindeki oranı yüzde 60'ların üzerindeyken bilişimde yüzde 22 civarındadır.



Kadın insandır, biz insanoğluyuz diyen ozanımız konuyu ne güzel özetliyor. Güneşin doğmadığı tek bir günü düşünebilir misiniz? Kadınların yaşamın ana damarında eksik olduğu her günümüz öyle karanlıktır.