Emine Erdoğan, Karabağ Zaferi'nin 6. yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan , Azerbaycan 'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü kutladı, zafer uğruna canlarını feda eden Azerbaycan'ın tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle andı.

8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla Azerbaycan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nda, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva tarafından karşılandı.

Karşılama sırasında Erdoğan ve Aliyev, birbirlerinin eşlerine çiçek takdim etti. Aliyeva, Emine Erdoğan'a sarılarak samimiyetle karşıladı. Liderler ve eşleri, buradan Şuşa Valiliği'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Aliyev ve Aliyeva çifti tarafından burada resmi törenle karşılandı.

Valilik'te hatıra fotoğrafı çekiminin ardından, Emine Erdoğan ve Mihriban Aliyeva, bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Aliyev ile Aliyeva çiftinin kızları Leyla Aliyeva da yer aldı.

Emine Erdoğan ve Mihriban Aliyeva, görüşmelerinin ardından resmi akşam yemeğine katılmak üzere Hankendi Kongre Merkezi'ne gitti.

Emine Erdoğan, Azerbaycan'ı ziyaretlerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevincini ve gururunu paylaştığımız 8 Kasım Azerbaycan Zafer Günü'nü yürekten kutluyorum. Bu tarihi zafer uğruna canlarını feda eden kardeş Azerbaycan'ın tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.