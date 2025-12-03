Emine Erdoğan, Karadeniz Ereğli’de özel eğitim kampüsünün açılışına katıldı

Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığınca inşa edilen Zonguldak Karadeniz Ereğli Özel Eğitim Kampüsünün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen açılış törenine katıldı.

Özel gereksinimli öğrencilerin halk oyunu gösterisi sunmasının ardından konuşan Erdoğan, kampüsün güzel fikirlerin, iyi niyetlerin ve işine gönülden bağlı insanların ortak emeğinin eseri olduğunu söyledi.

Bu örnek eğitim yuvasının, devletin çocukların ve ailelerin daima yanında olduğunun, onlar için her zaman daha iyisini yapma kararlılığının somut ifadesini yansıttığını belirten Erdoğan, bugün kendilerine bu gururu yaşatan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e ve Bakanlık çalışanlarına teşekkür etti.

Erdoğan, emeği geçen herkesi kutlayarak, çocuklar için fedakarca çalışan öğretmenlere şükranlarını sundu.

"Bir medeniyetin gelişmişliği, içindeki en zayıf üyelerine nasıl davrandığıyla ölçülür." şeklinde meşhur sözün bulunduğunu aktaran Erdoğan, bir toplumun, her mensubunu eşit önemde gördüğünde medeni olduğunu kaydetti.

Erdoğan, "Yeryüzündeki hayatı herkes için yaşanabilir kılmanın derdindeysek, kalbimizin odalarında herkese yer varsa, işte o zaman, adil ve hakiki bir insan sevgisinden bahsedebiliriz." diyerek, şöyle devam etti:

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü, bu konudaki eksiklerimizi düşünmenin, 'Hayatı güzelleştirmek için daha fazla ne yapabiliriz?' diye sormanın bir vesilesi olmalıdır. Biz engellilik kavramını, insanları iki gruba bölen bir etiket olarak görmüyor, karşımızdakine, eksiklik atfeden bir bakışla ele almıyoruz. Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak sistemsel düzenlemeleri, eğitim ve istihdam olanakları oluşturmayı ya da erişilebilirliği sağlamayı, bir hakkın teslim edilmesi olarak görüyoruz çünkü, engelli bireyler, toplumun eşit, onurlu ve saygın fertleridir. Onlara esas engel teşkil eden, sistemik sorunlardır. O nedenle bu sorunları çözmek ve toplumu herkesin sahip olduğu farklı yetenek seviyelerine uyumlu hale getirmek hepimizin görevidir."

“HÜKÜMETİMİZ ENGELLİLERİN HAKLARINI KORUMAK İÇİN GÜÇLÜ ADIMLAR ATIYOR”

En başta inançlarının kendilerini, yeryüzünü imar etmekle mükellef kıldığını belirten Erdoğan, "Okul, hastane, bina, yol yaparken kapsayıcı olabiliyorsak, bu hizmetlerden herkes, eşit şekilde faydalanabiliyorsa, iş yerleri, alışveriş merkezleri, sinemalar, tiyatrolar, yani sosyal ve kamusal hayatın nabzının attığı yerlere ulaşmak, bir külfet olmaktan çıkmışsa, kimse kendini hayatın kıyısına itilmiş hissetmiyorsa, işte o zaman, işimizi layığıyla yapıyoruz demektir. Hükümetimiz, ilk günden bu yana engelli vatandaşlarımızın haklarını korumak ve sosyal adaleti tesis etmek için çok güçlü adımlar atıyor." diye konuştu.

Erdoğan, hükümetin erişilebilirlik standartlarından bakım desteğine, evde bakım hizmetlerinden eğitimde kaynaştırma ve bütünleştirme uygulamalarına kadar geniş kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü anlatarak, bu anlamda ailelere maddi ve manevi destekler sağlandığını kaydetti.

Ailelerin yaşadığı sorunların farkında olduklarını dile getiren Erdoğan "Hayatın sizi bazen yorduğunu görüyoruz. O yüzden, biz bu yolu sizlerle birlikte elele, omuz omuza yürüyoruz. Bugün açılışını yaptığımız bu eğitim kampüsü, bizim için ne kadar değerli olduğunuzun, evlatlarımızı bu toplumun emaneti ve zenginliği olarak gördüğümüzün bir ispatıdır. Hiçbir şüpheniz olmasın ki kamu kurumlarımızla, yerel yönetimlerimizle ve devletimizin tüm imkanlarıyla, her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

“ÖZEL EĞİTİME İHTİYACI OLAN ÇOCUKLARIMIZIN AKRANLARIYLA OKUMASI GELİŞİMLEİRNE OLUMLU YANSIYOR”

Erdoğan, okullarda kaynaştırma ve bütünleştirme uygulamalarıyla, özel eğitime ihtiyacı olan çocukların, diğer akranlarıyla okuduğunu dile getirerek, bu uygulamanın bir yandan özel ihtiyaçları olan çocukların gelişimine olumlu katkılar sağlarken, diğer yandan birlikte yaşama kültürünü beslediğini belirtti.

Bunun, çocukların empati kurabilen, hayatın farklılıklarla zenginleştiğini içselleştiren, yardımlaşma ve dayanışmanın önemini erken yaşlarda kavrayan, erdemli insanlar olarak yetişmelerini sağladığına işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepimiz, haber mecralarında, ayrımcılığın ve nefret dilinin, tüm dünyada yaygınlaştığına dair haberlere, üzülerek şahit oluyoruz. Modern dünya, hayatı ve insanları iki kutuplu hale getiriyor. Gönül köprülerini yıkıyor. En kötüsü de bireyselliği ön plana çıkararak, bencilliğe meşru bir zemin kazandırıyor. O nedenle manevi değerlerin erozyona uğradığı, böylesine sert bir küresel iklimde, bizi biz yapan kültürel kodlarımıza ve toplumsal adap kurallarımıza daha sıkı sarılmamız gerekiyor. Ne yazık ki bazen sırf AVM'lerin giriş kapılarına yakın diye, engelli vatandaşlarımız için tahsis edilmiş park yerlerinin işgal edildiğini görüyoruz. Aynı şekilde kaldırımlarda, görme engellilerin yolunun üzerine ya da engelli rampalarının önüne bırakılmış araçlara sıkça rastlıyoruz hatta bu sürücülerin, kendilerini uyaranlara karşı, hiçbir mahcubiyet içermeyen tavırlar takındıklarına, üzülerek şahit oluyoruz. Oysa bu topraklar gönüller yapmaya gelenlerin, işi kolay kılanların, şefkat ve merhamette güneş gibi olanların, insan insanın yurdudur diye inananların, kılı kırk yaran ince ruhların memleketidir. O yüzden ne hayatı birbirimize zorlaştırmak bize yakışır, ne de birbirimizi incitmek."

“İNSAN AKLIYLA GÖNLÜYLE ZENGİN BİR VARLIKTIR”

Erdoğan, bugün dünyada 1 milyardan fazla engelli insan bulunduğunu aktararak, "Engellilik, imtihan dünyası olduğuna inandığımız bu alemde, hayatın türlü türlü hallerinden biridir. Bizim inancımızda ve medeniyet tasavvurumuzda insan, yalnızca bedenden ibaret olmayan, aklıyla, ruhuyla, kalbiyle, gönlüyle, hayaliyle de var olan, çok zengin bir varlıktır. Aşık Veysel'in gönlü, Cemil Meriç'in aklı, medeniyetimize nasıl hiç silinmeyecek izler bıraktıysa, paralimpik sporcularımız, hayalin ve bir ideale inanmanın sınırsızlığını nasıl gösterdiyse, yolları açıldığı takdirde aynı şekilde insanlığa ilham verecek nice insanımız var. Yeter ki onların varlık potansiyellerini gerçekleştirmelerine fırsat verecek imkanlar oluşturalım." ifadelerini kullandı.

Engelli bireylerin, karar alma mekanizmalarında ve liderlik pozisyonlarında yer almalarının önemli olduğuna dikkati çeken Erdoğan, sürdürülebilir kalkınmanın ve toplumsal değişimin yolunun, birlikte düşünmekten, hayata birbirlerinin gözlerinden bakmaktan geçtiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Emine Erdoğan, Bakan Tekin, Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt ve eşi Nurhayat Bozkurt, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan ve eşi Hande Çağlayan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Tülay Sayılı, MHP İl Başkanı Çağatay İpekçi, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Feyyaz Öz ile kampüsün açılış kurdelesini kesti.

Ardından Erdoğan, protokol üyeleri, öğrenciler ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra kampüsü gezen Emine Erdoğan, öğrencilerle sohbet etti. Erdoğan, anasınıfı bölümünde bulunan faaliyet odasında, Recep Asaf isimli otizmli çocuğun oyununa da eşlik etti.

Katıldığı etkinlikte kitap okuyan çocukları dinleyen Erdoğan, engelli çocukların hayatlarını idame ettirmeleri için faaliyet alanında hazırlanan çalışmaları izledi.

Öğrencilerin hazırladığı "Sıfır Atık Sergisi"ni de gezen Erdoğan, incelediği çalışmalar hakkında öğrencilerden bilgi aldı.

Erdoğan, öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelerek, faaliyetler hakkında bilgi edindi.

Emine Erdoğan, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde koruma altına alınarak tescillenen Bronz Çağ'a tarihlenen, Anadolu'nun bilinen en yaşlı, dünyanın ise en yaşlı 5 ağacı arasında yer alan porsuk ağacı dalından köklendirilen fideyi, Bakan Tekin'le kampüs bahçesine dikti.

KAMPÜS, 10 BİN METREKARE ALAN ÜZERİNE İNŞA EDİLDİ

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde orta-ağır düzeyde özel gereksinimli bireylerin eğitim görmeleri amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı standartları doğrultusunda 10 bin metrekare alana Özel Eğitim Kampüsü yapıldı.

Kampüste 1 özel eğitim anaokulu, 1 özel eğitim uygulama okulu (1. 2. ve 3. kademe) olan ana binada, kapalı yüzme havuzu, konferans salonu, yemekhane, 2 sera alanı, açık basketbol ve voleybol sahası, halı saha ve 2 güvenlik kabini yer alıyor.