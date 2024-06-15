Emine Erdoğan: Kurban Bayramı'nın, barış dolu günlerin müjdecisi olmasını diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medyadan Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Emine Erdoğan, "Filistinli kardeşlerimiz için birleşen dualarımızın ve mübarek Kurban Bayramı'nın, barış dolu günlerin müjdecisi olmasını diliyorum. Milletimizin ve tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum" dedi.

Emine Erdoğan: Kurban Bayramı'nın, barış dolu günlerin müjdecisi olmasını diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Bayramlar, bir araya gelmenin ve paylaşmanın en güzel vesileleridir. Hem ailemiz ve sevdiklerimizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşarız hem de mazlumların halini hatırlarız. Filistinli kardeşlerimiz için birleşen dualarımızın ve mübarek Kurban Bayramı'nın, barış dolu günlerin müjdecisi olmasını diliyorum. Milletimizin ve tüm aleminin bayramını tebrik ediyorum" dedi.

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