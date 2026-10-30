Emine Erdoğan, lider eşleriyle Ankara'da buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan , Türk Devletleri Teşkilatı 'nın 13'üncü Zirvesi kapsamında Ankara'da düzenlenen Aile ve Kadın Konseyi 1'inci Yüksek Onur Kurulu Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

Çankaya Köşkü'nde "Dayanışmadan Kurumsal İş Birliğine: Türk Dünyasında Aile ve Kadın" başlığıyla gerçekleştirilen toplantıda Emine Erdoğan, Türk devletlerinin lider eşleriyle bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Emine Erdoğan, kadınların toplum hayatındaki rolünün güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Kadınların toplum hayatında güçlü ve etkin konumları olması, medeniyet coğrafyamıza yabancı bir tecrübe değildir. Yapmamız gereken, bu tecrübeyi Türk dünyasına özgü bir perspektife dönüştürmektir" dedi.

Konseyin aile ve kadın alanında ortak çalışmalar yürütülmesine katkı sağlamasını hedeflediklerini söyleyen Erdoğan, "Konseyimizin kalıcı bir iş birliği zemini olmasını hedefliyoruz. Bugün Ankara'da Konseyimizin ilk adımlarını sizlerle birlikte atmış olduk" diye konuştu.

DOĞUM ORANLARINDAKİ DÜŞÜŞE DİKKAT ÇEKTİ

Konuşmasında aile kurumunun önemine değinen Emine Erdoğan, doğum oranlarındaki düşüşün aile yapısı açısından oluşturduğu risklere dikkat çekti.

Erdoğan, "Bu buhranı körükleyen bir diğer faktör de kadınlara dair meselelerin aile hayatından bağımsız ele alınmasıdır. Bu noktada kadınların annelikle iş hayatı arasında kalmadıkları bir sosyal düzen oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

LİDER EŞLERİ SERGİYİ GEZDİ

Toplantının ardından Emine Erdoğan ve lider eşleri, Türk medeniyetinin dokuma, nakış, giyim, süsleme sanatları ve çeyiz geleneğini yansıtan 34 eserin yer aldığı Olgunlaşma Enstitüleri Sergisi'ni gezdi.

Program kapsamında şef Çiğdem Seferoğlu'nun hazırladığı geleneksel Türk lezzetlerinin sunulduğu öğle yemeği düzenlendi. Yemekte tenor Murat Karahan da sahne aldı.