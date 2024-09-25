Emine Erdoğan, Malcolm X’in kızı İlyasa Şahbaz ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye giden Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Malcom X’in kızı İlyasa Şahbaz ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Malcolm X’in kızı İlyasa Şahbaz ile bir araya geldi

Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Malcom X’in kızı İlyasa Şahbaz ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Amerika tarihinde ırkçılıkla mücadelenin sembol ismi olan Malcom X’in değerli kızı Ilyasah Shabazz ile Türkevi’nde bir araya geldik. Başkanlığını yürüttüğü Malcolm X ve Dr. Betty Shabazz Anıtı ve Eğitim Merkezi’nin çalışmalarını ele aldık. Merkezin ve Şule Yüksel Şenler Vakfımızın iş birliği alanları hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Malcom X ile Şule Yüksel Şenler gibi iki mücadeleci ruhun dünyanın her yerinde gençlere rehber olmaya devam etmesini temenni ediyorum” dedi.

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