Emine Erdoğan: Mazlumlara ses olmayı sürdürelim

14.02.2026 14:26

Anadolu Ajansı

Emine Erdoğan, "TRT World Citizen Awards" programında konuştu.

NTV - Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Bu isimler gibi mazlumlara ses olmaya, yanlışları düzeltmeye, empatiyle hareket etmeye, zalimin karşısında yürekten duvarlar örmeye devam edelim." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, katıldığı "TRT World Citizen Awards" programına ilişkin paylaşımda bulundu.

 

Erdoğan, paylaşımında TRT'nin World Citizen Ödül Töreni'nde kıymetli isimlerin hikayelerine tanıklık ettiklerini söyleyip "Bu isimler gibi mazlumlara ses olmaya, yanlışları düzeltmeye, empatiyle hareket etmeye, zalimin karşısında yürekten duvarlar örmeye devam edelim." dedi.

 

Erdoğan, "Unutmayalım ki her insan kendi hikayesinin kahramanıdır ve kahramanlar arkalarında güzel izler bırakmalıdır." ifadelerini kullandı.

 

Paylaşımda, ödül töreninden görüntülere de yer verildi.

