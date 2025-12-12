Emine Erdoğan: Milyonlarca kadın ve çocuk temel haklardan mahrum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sierra Leone'de düzenlenen "İklim Değişikliğine ve Çatışmalara Karşı Kadınlarda ve Kız Çocuklarında Dayanıklılığın İnşası" programına video mesaj gönderdi.

Emine Erdoğan, “Yaşam hakkı başta olmak üzere gıda güvenliği, temiz suya erişim ve eğitim gibi temel insan haklarından mahrum olarak hayat mücadelesi veren milyonlarca kadın ve çocuğun varlığı, dünyanın adalet karnesinin kırıklarla dolu olmasının birinci sebebidir.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “Unutmayalım ki kadınlar, müreffeh ve adil bir dünya inşasının ana aktörleridir. Onlar, insani krizler karşısında yardım bekleyenler değil bilakis, çözüm süreçlerinde aktif rol alanlar olmalıdır. Tüm dünya genelinde kadın girişimciliği hikayelerine baktığımızda kadınların insanlığa hizmet eden ve onu ileriye taşıyan fikirlerle öne çıktığını görüyoruz.” dedi.

Emine Erdoğan mesajında, kadın ve çocukların küresel krizler karşısında dayanıklılıklarının artırılması ancak kadın liderliğiyle mümkün olduğunu söyledi.