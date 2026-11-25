Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan , 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan sosyal #SaygıylaMümkün başlıklı sosyal medya paylaşımını alıntılayan Emine Erdoğan, "Şiddetin hiçbir türüyle bir arada yaşamayı kabul edemeyiz." dedi.

“İNSAN ONURUNU KORUMAK HEPİMİZİN ORTAK MESELESİ”

Kadına şiddetin, tüm insanlığı yaraladığını ifade eden Emine Erdoğan, "Kadına kalkan her el, bütün bir toplumu derinden sarsar." ifadesini kullandı.

"İşte bu nedenle insan onurunu korumak, kadınıyla erkeğiyle hepimizin ortak meselesidir." diyen Emine Erdoğan, paylaşımını şöyle sürdürdü:

"- 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nün, devletimizin kararlılığı etrafında toplumsal dayanışmamızı güçlendirmesini diliyorum. #SaygıylaMümkün."