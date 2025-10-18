Emine Erdoğan: Sıfır Atık, 21. yüzyılın en büyük iyilik hareketi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu 4. Resmi Toplantısı"na başkanlık etti.



Toplantının açılış konuşmasını yapan Erdoğan, Sıfır atık hareketinin

yerelden küresele taşınmasından memnuniyetini dile getirirken, "Sıfır Atık Hareketi 21. Yüzyılın en büyük iyilik hareketidir. Elbette, Türkiye olarak bu hareketin öncü ülkesi olmaktan ve 'sıfır atığı' yerelden küresele taşımaktan büyük gurur duyuyoruz. Birleşmiş Milletler Habitat ve Birleşmiş Milletler Çevre Programının koordinasyonunda, Sıfır Atık Vakfımızın da desteğiyle kalıcı bir Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Mekanizması kurulmalıdır." dedi.

Emine Erdoğan, Danışma Kurulu'nun çatısı altında 2 yıl geçirdiklerini ve birçok başarıya imza attıklarını söyledi.



Erdoğan, "Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak için önümüzde yalnızca 5 yıl kaldı ve maalesef hedeflerin henüz yüzde 18’i gerçekleştirilebildi. Bu süreci hızlandırabilmek için farkındalık çalışmalarına ağırlık vermemiz gerektiği inancındayım. Kadınlar ve çocuklar ana hedef kitlemiz olmalıdır." ifadelerini kullandı.



Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından da, "Bu toplantımızda ise süreci hızlandıracak yeni adımları ve ortak hedefleri ele aldık." paylaşımını yaptı.

