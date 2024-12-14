Emine Erdoğan: Sıfır atık bilinci her alanda bir değer olmalı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu toplantısı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak katkı verenlere teşükkür etti.
Emine Erdoğan sosyal medya paylaşımında, "Daha adil, temiz ve yaşanabilir bir dünya hayalinin ortakları olarak temennimiz, sıfır atık bilincinin hayatın her alanında benimsenen bir değer haline gelmesidir." değerlendirmesinde bulundu.
Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu toplantısı'nda farklı ülkelerden birçok isimle görüşen Erdoğan, ''2025 yılının bu büyük dönüşümün başlangıcı olmasını ümit ediyor, katkı veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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