Emine Erdoğan Sıfır Atık Forumu'nda konuştu: Tüm ülkeler sorumluluk almalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, öncülük ettiği Sıfır Atık projesi kapsamında İstanbul'da gerçekleştirilen uluslararası forumun bakanlar oturumunda konuştu.

İklim ve çevre sorunlarının çözümünde uluslararası işbirliğinin önemine dikkat çeken Erdoğan, "İklim değişikliği sonuçlarından, orantısız etkilenen ülkelerin gözetildiği, hakkaniyete dayalı yük paylaşımı şartını mutlaka yerine getirmeliyiz. Çünkü iklim adaletsizliği, bugün sadece bir çevre sorunu değil, aynı zamanda, insan hakları meselesidir." dedi.



Forumun "Bakanlar Oturumu"na katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bakanlıklarının sıfır atık çalışmalarını anlattı.



Yumaklı, "Tarımı su ve çevreyi birbirinden ayrı düşünemeyiz. Orman atıklarını enerji üretiminde değerlendirerek biyokitle potansiyelini çevre ile ilgili bi şekilde değerlendiriyoruz." diye konuştu.



Bakan kurum ise, "El birliği ile atık üretme hızımızı üstüne çıkarmak zorundayız. Türkiye olarak bu bilinçle hareket ediyor doğanın verdiği alarmı duyuyoruz." ifadelerini kullandı.



Mehmet Fatih Kacır, "Döngüsel ekonomi modelini esas almanın bir tercih değil gelecek nesillere karşı ahlaki bir sorumluluk ve ortak yükümlülük alıyoruz." dedi.



Dünyadan 63 ülkenin çevre bakanı ve bakanlık temsilcilerinin katıldığı forumda çevre, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, yeşil dönüşüm, atık yönetimi ve iklim değişikliğiyle mücadele konuları ele alınıyor. Sıfır Atık Forumu 19 Ekime'e kadar sürecek.