Emine Erdoğan: Son 30 yılda bebek ve çocuk ölümlerini en hızlı düşüren ikinci ülkeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 1'inci Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine gerçekleştirdiği ziyarete eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Forum kapsamında düzenlenen, "Harekete Geçme Zamanı: Doğumda Anne ve Bebek Ölümlerinin Önlenmesi için Proaktif Yaklaşım Benimsenmesi" başlıklı panele ana konuşmacı olarak katıldı.



Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen panel, BM'nin Operasyonlardan Sorumlu Mülteciler Yüksek Komiser Yardımcısı George Okoth-Obbo'nun moderatörlüğünde gerçekleşti.



Emine Erdoğan yaptığı konuşmada, 17-18 Aralık'ta Türkiye'nin de eş başkanlığında düzenlenecek 1. Küresel Mülteci Forumu'nun, insanlığın kanayan yarası olan mültecilerin dertlerine kalıcı çözümler üretmesi dileğinde bulundu.



Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine (BMMYK), davetlerinden ötürü şükranlarını sunan Emine Erdoğan, Türkiye'nin yaklaşık 4 milyon mülteciyi ağırlayarak, dünyanın ağır yükünü omuzlayan ve göç dalgalarıyla gelenleri hiçbir ayırım yapmadan kucaklayan bir ülke olduğunu kaydetti.



Emine Erdoğan, Türkiye'nin dünyanın son derece kırılgan bir bölgesinde yer aldığına işaret ederek, şöyle devam etti:



"Ülkemiz, kadim tarihimiz boyunca yalnızca Türkler değil, savaştan, zulümden, baskıdan, ayrımcılıktan kaçan herkes için yurt olmuştur. Dolayısıyla hayat kurtarma, yaşamı yeniden tesis etme, kalkındırma gibi alanlarda hatırı sayılır bir tecrübeye sahibiz. Türkiye olarak bu tecrübenin aktarılmasında kapımız her türlü iş birliğine ve dayanışmaya sonuna kadar açıktır. Ülkemizin yaraları sarmadaki başarısında, Türk halkının yabancıya gösterdiği misafirperverliğin katkısını mutlaka belirtmeliyim. Halkımız yabancıdan korkmayan, onu Tanrı misafiri olarak gören bir reflekse sahiptir. Bizim için insan, üzerindeki tüm etiketlerden bağımsız olarak eşittir. İnsanca bir yaşam ise herkesin temel hakkıdır."



"TÜRK VATANDAŞLARINA VERİLEN TÜM HİZMETLER MÜLTECİLERE DE SAĞLANIYOR"



"Büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki ülkemiz son 30 yılda bebek ve çocuk ölümlerini en hızlı düşüren ikinci ülke konumundadır" diyen Emine Erdoğan, "Bu proaktif tutum, mültecileri de kapsamaktadır" ifadesini kullandı.



Erdoğan, 2018'de yapılan bir araştırmaya göre, 2003-2008 yıllarında binde 42 olan bebek ölümlerinin 2013-2018 yıllarında binde 22'ye düştüğünü aktardı.



Anne ve bebek sağlığına yönelik Türk vatandaşlarına verilen tüm hizmetlerin, eşit ve ücretsiz olarak mültecilere de sağlandığına vurgu yapan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Çünkü kadınların ve çocukların sağlık hizmetlerinden tam, eşit ve en yüksek standartta faydalanmaları, temel insan haklarındandır. Bu çerçevede, Güvenli Annelik, Gebelikte Beslenme gibi konularda eğitimler veriyoruz. Anne ölümlerini, Ölüm Bildirim Sistemimiz ile yakından izliyoruz."



185 MERKEZDE SAĞLIK HİZMETİ



Emine Erdoğan, her mülteci annenin ölümünün, Türk vatandaşlarında olduğu gibi bilim komisyonlarınca değerlendirildiğini ve bulguların tüm sağlık kurumlarınca bildirilerek önleyici tedbirler alındığını ifade etti.



Mültecilere yönelik hizmetleri tek tek sıralayan Emine Erdoğan, tüm bunların yanında, tam teşekküllü bir kamu hastanesine uzak olan yerleşim yerlerinde, Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezleri konsepti geliştirdiklerini anlattı.



Emine Erdoğan, bu merkezlerde, temel sağlık hizmetlerinin yanında, dahiliye, çocuk ve kadın doğum branşlarında hizmetler sağlandığını, halihazırda 29 ilde, 185 merkezde sağlık hizmeti verildiğini belirtti.



"HER YIL DOĞAN 100 BİNİN ÜZERİNDE SURİYELİ BEBEĞİN HAYATI İÇİN ÇABALIYORUZ"



Emine Erdoğan, Türkiye'nin anne ve çocuk sağlığına yönelik verdiği çok kapsamlı hizmetleri tek tek saymanın mümkün olmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Her yıl 100 binin üzerinde doğan Suriyeli bebeğin hayatta kalması için büyük çaba sarf ediyoruz. Kadın ve çocuk sağlığı hayatın başlangıç noktası ve geleceğin teminatıdır. Dünyanın bir ucundaki insanın mutluluğu, dünyanın huzurunu artırıyor. Buna yürekten inanıyorum. Hiç tanımadığımız insanların gözlerinden akan yaşlar ise tüm dünyanın yaşam kalitesini düşürüyor. O nedenle güzel bir dünya, mutlu bir yaşam istiyorsak bunun herkesin ortak paydası olması için çalışmalıyız. Gökyüzünü savaş uçaklarından arındırıp, çocukların uçurtmalarına yer açabilirsek, işte o zaman yaşamın hakkını verebiliriz."



Emine Erdoğan, konuşmasının sonunda, dünyanın en kısa zamanda barışa ve huzura kavuşmasını temenni ederek, Küresel Mülteci Forumu'nun hayırlara vesile olmasını diledi.



Panelde, Emine Erdoğan'ın yanı sıra Ürdün Prensesi Sarah Zeid, Uganda Sağlık Bakanı Joyce Mariku Kaducu, Nansen Mülteci Ödülü Sahibi Güney Sudanlı Mülteci Cerrah Evan Atar Adaha, Uluslararası Kurtarma Komisyonu Başkan Yardımcısı Alyoscia D'Onofrio da birer konuşma yaptı.



PANELE YOĞUN İLGİ



Panelde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak, Milli Savunma Bakanı Akar'ın eşi Şule Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun eşi Hamdiye Soylu ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un eşi Sevgi Kurtulmuş da dinleyici olarak hazır bulundu.



BMMYK, UNICEF, Dünya Sağlık Örgütü gibi BM'nin alt kuruluşlarından yetkililerin de yer aldığı panele, diğer ülkelerin BM Cenevre Ofisi'ne bağlı daimi temsilciliklerinden de yoğun katılım oldu.