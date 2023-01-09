Emine Erdoğan: Sularımızı verimli kullanmak vatandaşlık görevi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kuraklığa dikkat çekti.



Son 3 ayda yağış miktarının yüzde 40 azaldığını söyleyen Emine Erdoğan, "Suyumuza sahip çıkalım" dedi.



Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklık neticesinde Türkiye'de bulunan su kaynaklarının büyük tehlike altında olduğunu belirtti.



Önümüzdeki yüz yıl içinde Türkiye'deki su kaynaklarında yüzde 25 seviyesinde düşüş beklendiğini söyleyen Emine Erdoğan, "Sularımızı verimli kullanmak hepimiz için bir vatandaşlık görevi" ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, "Sessiz felaketle mücadele için gelin, hep birlikte suyumuza sahip çıkalım" çağrısında bulundu.

