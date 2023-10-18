Emine Erdoğan: Tarih İsrail’in işlediği insanlık suçunu unutmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İsrail’in Gazze'deki bir hastaneyi hedef alarak yüzlerce masum insanın ölmesine ve yaralanmasına sebep olmasının hiçbir haklılığının olamayacağını bildirdi. Erdoğan, "Tarih; kadın, çocuk, yaşlı demeden Gazze’ye ölüm yağdıran İsrail’in işlediği insanlık suçunu unutmayacak." dedi.

Emine Erdoğan: Tarih İsrail’in işlediği insanlık suçunu unutmayacak
İsrail, Gazze'de hastaneyi vurdu: Birçok ülkede protestolar başladı

İsrail, Gazze'de hastaneyi vurdu: Birçok ülkede protestolar başladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İsrail'in 'deki hastane saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Erdoğan, 'den günlerdir yükselen acı feryatların kalpleri paramparça ettiğini belirtti.

Emine Erdoğan, "Son olarak İsrail’in bir hastaneyi hedef alarak yüzlerce masum insanın ölmesine ve yaralanmasına sebep olmasının hiçbir haklılığı olamaz. Tarih; kadın, çocuk, yaşlı demeden Gazze’ye ölüm yağdıran İsrail’in işlediği insanlık suçunu unutmayacak. Dünyanın seyirci kaldığı bu zulme bir an önce 'dur' denilmesini, daha fazla annenin yüreğinin yanmamasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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