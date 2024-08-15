Emine Erdoğan: TBMM'de katiller değil, kahramanlar alkışlandı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM Genel Kurulu'nda hitap etmesine ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"Filistin Devlet Başkanı ABD Kongresi’nin aksine TBMM Genel Kurulu’nda bugün katiller değil, vatanları için direnen, şehit olan kahramanlar alkışlandı. Kendi çıkarlarını masum bir çocuğun hayatından daha değerli görenlere karşı Türkiye olarak, Filistin’in sesi olmaya devam edeceğiz. Zira biliyoruz ki, Filistin’in zaferi, zulme boyun eğmeyen bir halkın, adaletin yanında duran her insanın zaferidir. Gazze’de 7 Ekim’den bugüne şehit edilen 40 bin masum kardeşimizi rahmetle anıyor, acılarını yürekten paylaşıyorum."