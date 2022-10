Emine Erdoğan, TOGG rengini seçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOGG'un banttan indiriliş töreninde kendisinin de araç siparişinde bulunmuş ve renk tercihini eşi Emine Hanım'la karar vereceğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından eeşi Emine Erdoğan'dan TOGG paylaşımı geldi. Emine Erdoğan, 'Her biri birbirinden güzel; ancak gönlümüz al bayrağımızın da timsali Anadolu kırmızısından yana oldu' dedi.



Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'a özel paylaşım yaptı.



Erdoğan, paylaşımında, Togg'u "Yeni, şık ve modern" olarak nitelendirerek, şu ifadeleri kullandı:



"Cumhuriyetimizin 99. yaşına yakışır bir imza olan yerli aracımız Togg'u seri üretim bandında görmenin sevinci içerisindeyiz. Her alanda vizyoner ve üreten bir ülke olarak mirasçısı olduğumuz Cumhuriyet'i, olmazları başararak yaşatmaya devam edeceğiz. Teknoloji çağının tüm özelliklerini yansıtan, tasarım ürünü milli otomobilimizi yollarda göreceğimiz günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Ülkemizin 60 yıllık hayalinin gerçekleşmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyor, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin cennet köşesinden renkler, Togg'a ayrı bir güzellik katmış. Her biri birbirinden güzel ancak gönlümüz al bayrağımızın da timsali Anadolu kırmızısından yana oldu. Hayırlı olsun."



