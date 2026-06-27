Emine Erdoğan: Yeni yol haritası hizmet yolculuğunu güçlendirecek
27.06.2026 14:58
AK Parti 33'üncü İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştiriliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti 33'üncü İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın ülke geleceğine katkı sunmasını temenni ettiğini söyledi.
AK Parti 33'üncü İstişare ve Değerlendirme Toplantısı , Sapanca'da yapılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya paylaşımında toplantının hayırlı olmasını temenni ettiğini söyledi.
Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"İstişareyle şekillenecek yeni yol haritasının, milletimize hizmet yolculuğunu daha da güçlendirmesini; ülkemizin huzuruna, kalkınmasına ve geleceğine katkı sunmasını temenni ediyorum."