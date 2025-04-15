Emine Erdoğan'a kadın lider ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Müslüman Hayırseverler Kongresi kapsamındaki Küresel Donörler Forumu'na katıldı.



İstanbul Bakırköy'deki forumda Erdoğan'a “En İyi Kadın Lider Ödülü” verildi.



Açılış töreninde konuşan Emine Erdoğan, Türkiye'nin yaptığı insani yardımlara değinirken, "Küresel insani yardım raporlarına göre Türkiye, her yıl en çok insani yardım yapan ülkelerin ön sıralarında yer aldığı gibi gayrisafi milli hasılasına göre de en cömert ülkedir. Çoğunluğu Suriyeliler olmak üzere korunmaya ihtiyacı olan 4 milyon civarında mülteciyi ülkemizde ağırladık." ifadelerini kullandı.



Gazze'de yaşananlara da vurgu yapan Erdoğan, "Gazze Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde, 7 Ekim-23 Mart arasında ölen insanların listesini yayımladı. Bu liste, dünyanın en büyük utancı sayılmalıdır. Tam tamına bin 516 sayfada, 50 binden fazla şehidin ismi var." dedi.



Emine Erdoğan forumda eski İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf ile görüştü. Barış ve işbirliği konularında fikir alışverişinde bulundular.

