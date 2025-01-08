Emine Erdoğan'a "Uluslararası Değer" ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çevre ve sürdürülebilirlik alanında başlattığı "Sıfır Atık Projesi" ile Memur-Sen'in kurucusu, eğitimci, şair ve yazar Mehmet Akif İnan adına verilen "Uluslararası Değer Ödülü"ne layık görüldü. Ödülü, Emine Erdoğan adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum aldı.



Mehmet Akif İnan Vakfı ile Memur-Sen tarafından, Memur-Sen’in kurucusu, eğitimci, şair ve yazar Mehmet Akif İnan’ın 26’ncı ölüm yılı dolayısıyla, konfederasyonun genel merkezinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla 6. Mehmet Akif İnan Ödül Töreni düzenlendi.



Bakan Kurum, “Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerindeki Sıfır Atık hareketini ödüllendirerek hem bir hakkı teslim ediyor hem de bizimle aynı duyarlılığa sahip olduğunuzu ilan ediyorsunuz” dedi.