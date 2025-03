Emine Erdoğan: AK Parti Kadın Kollarının başarısı emsalsizdir

Emine Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca AK Parti Konferans Salonu'nda düzenlenen iftar programına katıldı. Burada konuşan Erdoğan, herkesin ramazanını tebrik ederek, AK Parti'li kadınlarla iftar sofrasında buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.



Sofralarının birlik, beraberlik, vefanın sofrası olduğunu dile getiren Erdoğan, "Biz burada, öz ailemiz saydığımız kardeşlerimizle bir aradayız. Bu buluşmaların benim için her zaman çok ayrı yeri, çok özel anlamı olduğunu bilmenizi isterim." dedi.



Erdoğan, bu başarıda AK Parti'li kadınların çok büyük pay sahibi olduğunu söyledi.

"AK PARTİ MİLLETİN DERDİNİ DÜŞÜNDÜĞÜ İÇİN UYKUSU KAÇANLARIN BİRLİĞİDİR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sıklıkla kadınların bu davaya olan katkısına büyük vurgu yaptığını anımsatan Emine Erdoğan, şöyle konuştu:



"Çünkü AK Parti Kadın Kollarının başarısı emsalsizdir, tarihidir. Allah eksikliğinizi göstermesin. Zannediyorum ki dünya siyasi tarihinde kadınların bu kadar ön planda olduğu, bir davayı yüklenip omuzlarında taşıdıkları ikinci bir örnek yoktur. Siz bunu başardınız çünkü sizlerin ruhları, Nene Hatunlarla, Erzurumlu Kara Fatmalarla mayalanmış. İşte bu nedir biliyor musunuz kardeşlerim? Bu, kelimenin tam anlamıyla dava insanı olmaktır. Bir ömrü, kendinden çok daha büyük gayenin harcı yapmaktır. O yüzden AK Parti, tüm mensuplarıyla milletin derdini düşündüğü için uykusu kaçanların birliğidir. İnsanlar, sevdikleri şeylerle yoğrulup biçimlenirler. Demek ki biz, bu vatanı, bu bayrağı, bu milleti, bu milletin evlatlarını ve geleceğini çok seviyoruz çünkü bizim hizmetlerimizi, bu ülke için niyet ettiklerimizi ancak milletimize olan sevdamız açıklayabilir."

Tüm partililerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonu içselleştirmesini rica eden Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:



"Dilimizde ve eylemlerimizde uyum ve tutarlılık olmasının ne kadar önemli olduğunun farkına varalım. AK Parti'nin yalnızca halka hizmet yeri olduğunu unutmayalım. Mensuplarımızın ikbalperest hevesler içinde olmayacağına, kişisel ajandaları ön plana almayacağına inanıyorum çünkü AK Parti çatısı altındaki herkese mütevazı olmak yakışır. Nasıl ki meyvesi çok olan ağacın dalı başını yere eğerse biz de başarılarımıza her bir yenisini eklediğimizde çok daha eğilmeliyiz. Sizlerden, halkımızla olan iletişiminizde, bu ruhun görünür olmasını bekliyoruz.



Yunus Emre'nin, 'Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim.' dediği gibi biz de halkımızın gönüllerine, dostlukla, sevgiyle, iyilikle müracaat etmeliyiz. Kırgınlıkları onarmalıyız. Bize söylenenleri, empati kurarak, anlamak için üstün gayret göstererek, kendimizi karşımızdakinin yerine koyarak dinlemeliyiz. Herkesi kucaklamalı, kimseyi ötekileştirmemeliyiz, ilişkilerimizi diriltmeliyiz çünkü partimizin başarısının sırrı, halkımızla iç içe, ele ele olmamız, kapı kapı gezmekten, ayaklarımıza kara sular inmediği bir günü çalıştık saymamamızdandır."



AK Parti'nin bu milletin, engellenmiş ve nesilden nesle aktarılmış hayallerinin mimarı, tüm dezavantajlı grupların hamisi olduğunu ifade eden Erdoğan, partinin 2053'e, 2071'e hedefler koyabilen geniş medeniyet ufku olduğunu kaydetti.



Erdoğan, AK Parti'nin her an kendini yenileyebilen, yeni hedefler koyabilen, dinamik kadrolara sahip olduğuna işaret ederek, "Türkiye Yüzyılı'nın tarihini, ortak şuurumuzla, bağlı kaldığımız ilkelerimizle ve elbette yeni hedeflerle hep birlikte yazacağız." dedi.



"HİZMETİ MERKEZİ HAYAT FELSEFESİ HALİNE GETİRDİK"



İlk günden beri hak ve özgürlükler, demokrasinin güçlendirilmesi, eğitim, kadın hakları ve aile gibi kritik konuların çalışma alanları olduğundan bahseden Erdoğan, şunları kaydetti:



"Bundan sonra da bu alanlara yeni kilometreler ekleyeceğiz çünkü biz, hizmeti slogan olmaktan çıkarıp merkezi hayat felsefesi haline getirdik. Milletimize ve geleceğimize kazandırdığımız eserler, bu gerçeğin delilleridir. Gerek Türkiye Yüzyılı, gerek Aile Yılı, gerek ana çalışma alanlarımız sizden nitelikli işler, projeler bekliyor. Tabii bu yolda mutlaka zorlu mücadeleler vereceksiniz. Belki önünüze setler çekilecek ama ben sizlerin hiç yılmayacağından eminim çünkü Cemil Meriç'in de dediği gibi 'Ulu çınarlar, fırtınalı diyarlarda yetişirler.' Sizi savurmaya çalışan fırtınalara yenilmeyecek, bilakis ileriye doğru güçlü adımlar atacaksınız."

AK Parti çatısı altında bugüne kadar alın teri döken tüm yol arkadaşlarına şükranlarını sunan Erdoğan, "Birbirimizin üzerinde gerçekten çok büyük hakkımız var. Görevi yeni devralan, aramıza yeni katılan, halka hizmet etme heyecanlarıyla bizi de heyecanlandıran kardeşlerimize başarılar diliyorum." diye konuştu.



"ÜLKENİN TÜM KADINLARI BIZIM İÇİN KIYMETLİDİR"



AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da Bu yılki ramazan programlarını "Birlikte Daha Güzel Ramazan" ve toplu iftar programlarını da "Türkiye Yüzyılı Kardeşlik İftarları" olarak isimlendirdiklerini belirterek programlarına yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün anlamını ramazanın bereketiyle birleştirerek 6 Şubat depreminde büyük hasar alan Hatay'da aileleri ziyaret ederek devam edeceklerini söyledi.



Ercan, "Ayrıca, deprem bölgesindeki kadın işverenlere ve emekçilere destek olmak amacıyla İşte Kadın Kardeşlik Projemizin lansmanını da Hatay'da gerçekleştireceğiz." bilgisini paylaştı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, kadınların erkeklerle eşdeğer söz hakkına sahip olduğu, fikirlerinin siyasete ve topluma yön verdiği bir Türkiye'yi inşa etmeye kararlı olduklarını aktaran Ercan, şöyle konuştu:



"Bu noktada kadınlar arasında ayrımcılığa, ötekileştirmeye, kutuplaşmaya en keskin şekilde karşı duruyoruz. Başörtülü ya da başörtüsüz, farklı siyasi görüşlerden olsun ya da olmasın, bu ülkenin tüm kadınları bizim için kıymetlidir. AK Parti olarak bizler kadınları birleştiren, onların haklarını koruyan ve her birine eşit fırsatlar sunan anlayışla hareket etmeye devam edeceğiz. Bundan sonra da çalışmalarımız, kadınların siyaset sahnesinde, karar alma mekanizmalarında daha fazla söz sahibi olması ve Türkiye Yüzyılı'nı inşa edenler arasında hak ettiği yerini alması için durmadan devam edecektir."



Program kapsamında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca 28 Şubat ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hazırlanan video gösterimi yapıldı. Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası'nın musiki dinletisi sunduğu programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi.



Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya, Belgin Uygur ile Sevilay Tuncer, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin ve Leyla Şahin Usta, eski AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, eski AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, AK Parti Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri ile çok sayıda milletvekili katıldı.