Emine Erdoğan BM'de Sıfır Atık Özel Oturumu'na katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk Hava Yollarının TK 3 sayılı tarifeli uçağında, beraberinde kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve torunu Aybike Bayraktar'la seyahat etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da BM'deki 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü özel oturumuna katılım için aynı uçakla New York'a geldi.

Emine Erdoğan, Çavuşoğlu ile beraberindekiler, Türkevi'nin girişinde Türkiye'nin Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, Washington Büyükelçisi Murat Mercan ve eşleri ile Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ve Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ve Türkiye Başkonsolosluğu mensupları tarafından karşılandı.

DİJİTAL SERGİYİ GEZDİ

Erdoğan, Türkevi'ndeki "Evimin Yolları" adlı dijital sergiyi gezdi. Emine Erdoğan, buradakilerle de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Emine Erdoğan, ziyareti kapsamında BM Genel Kurulu’nda 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla düzenlenecek özel oturuma katılacak.

Türkiye'de uygulanan Sıfır Atık Projesi'nin dünyada yaygınlaştırılması çağrısında bulunacak olan Erdoğan, sürdürülebilir atık yönetimi ve iklim değişikliği arasındaki ilişki kapsamında projenin uygulanmasının dünyada yaygınlaştırılması gerektiğini anlatacak.