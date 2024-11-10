Emine Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86. yılında yayımladığı bir mesajla andı.

Emine Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı

Cumhurbaşkanı 'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında andı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Öne Çıkan Video

İsrail polisi Mescid-i Aksa girişinde bir Filistinliye copla saldırdı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...