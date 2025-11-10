Emine Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı
10.11.2025 13:16
Anadolu Ajansı
DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, vefatının 87'nci yıl dönümünde Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yıl dönümü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından 10 Kasım mesajı yayımladı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 87'nci yılında tazimle, rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.