Emine Erdoğan'dan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü paylaşımı
11.11.2026 14:40
Anadolu Ajansı
Emine Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nü kutladı.
Emine Erdoğan, 2019 yılından bu yana “Milli Ağaçlandırma Günü” olarak kutlanan 11 Kasım'da bir mesaj yayınladı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kutlu olsun. Bir fidanı toprakla buluşturmak, yıllar sonra da varlığını sürdürecek bir iyiliğe vesile olmaktır. Ülkemizin her köşesinde bu iyiliği çoğaltan, ağaçlarımızı ve ormanlarımızı özenle koruyan herkese gönülden teşekkür ediyorum."