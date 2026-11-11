Emine Erdoğan'dan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü paylaşımı

Emine Erdoğan , 2019 yılından bu yana “Milli Ağaçlandırma Günü” olarak kutlanan 11 Kasım'da bir mesaj yayınladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kutlu olsun. Bir fidanı toprakla buluşturmak, yıllar sonra da varlığını sürdürecek bir iyiliğe vesile olmaktır. Ülkemizin her köşesinde bu iyiliği çoğaltan, ağaçlarımızı ve ormanlarımızı özenle koruyan herkese gönülden teşekkür ediyorum."