Emine Erdoğan'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Emine Erdoğan'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "O karanlık gecenin sabahına ulaşan aydınlık, milli iradenin, birlik ve beraberliğin zaferidir. Bu kutlu direnişin kahramanlarının yürekleri, milletimizin sinesinde atmaya devam ediyor. Onların bıraktığı mukaddes emaneti, sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde, şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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