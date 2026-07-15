Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı

Bugün, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin onuncu yıl dönümü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan , kanlı darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından "Zafer Bizim" etiketiyle bir mesaj yayımladı.

Emine Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

“15 Temmuz, vatan toprağında yükselen direnişin, sarsılmaz bir cesaretin adıdır. O gece, karanlığa karşı yürekleriyle ışık olan kahramanlarımız, millet iradesinin sesi, istiklalimizin onurlu neferleri oldu. Demokrasimiz uğruna verilen bu büyük mücadele ve gösterilen fedakarlık, milletimizin hafızasında daima yaşayacaktır. 15 Temmuz destanını yazan aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum.”