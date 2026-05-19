Emine Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı. "İstiklal uğruna başlatılan büyük mücadelenin adı"
19.05.2026 11:07
Emine Erdoğan
Emine Erdoğan, "19 Mayıs istiklal uğruna başlatılan büyük mücadelenin adıdır." ifadeleriyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:
"19 Mayıs, en zorlu günlerde dahi umudu elden bırakmayan bir iradenin, istiklal uğruna başlatılan büyük mücadelenin adıdır. Bugün o ruhu yüreğinde yaşatmaya devam eden Türk gençliğinin akılla, vicdanla ve cesaretle yarınları inşa etmeyi sürdürmesini temenni ediyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."