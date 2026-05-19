Emine Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı. "İstiklal uğruna başlatılan büyük mücadelenin adı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan , 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"19 Mayıs, en zorlu günlerde dahi umudu elden bırakmayan bir iradenin, istiklal uğruna başlatılan büyük mücadelenin adıdır. Bugün o ruhu yüreğinde yaşatmaya devam eden Türk gençliğinin akılla, vicdanla ve cesaretle yarınları inşa etmeyi sürdürmesini temenni ediyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."