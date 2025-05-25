Emine Erdoğan'dan 25 Mayıs Afrika Günü'ne ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan; sosyal medya hesabından 25 Mayıs Afrika Günü'ne ilişkin yaptığı paylaşımında, Afrika'nın, umutla yoğrulmuş nice halkın, binlerce yıllık medeniyetlerin, müziğin, dansın, rengin ve yaşamın adı olduğunu belirtti.

Afrika'ya yaptığı her yolculuğun kalbinde silinmez izler bıraktığını vurgulayan Emine Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

"Sıcacık gülümsemeler, paylaşmanın dili, sade ama derin yaşamlar. Bana hayatın özünü hatırlattı. Tüm Afrikalı kardeşlerimin bu anlamlı gününü kalpten kutluyor, barışın, refahın ve kardeşliğin, kıtanın bereketli topraklarında daima yeşermesini diliyorum."

EMİNE ERDOĞAN'DAN 7. ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 7. Etnospor Kültür Festivali'ne ilişkin de paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan paylaşımda, "Etnospor Kültür Festivali'nin değerlerimizi yaşatmak, aile bağlarımızı güçlendirmek ve kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarmak için köprü olmaya devam etmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, 7. Etnospor Kültür Festivali'ne ilişkin görüntülerin yer aldığı videoya da yer verildi.