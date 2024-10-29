Emine Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Her alanda yaptıkları yapacaklarının teminatı olan güçlü ve büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin 101’inci yaşı kutlu olsun." ifadelerini kullanarak Cumhuriyet Bayramı mesajı yayımlandı.

Emine Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 29 Ekim mesajı: Fedakarlıklarımızın karşılığını alacağımız sürecin arifesindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 29 Ekim mesajı: Fedakarlıklarımızın karşılığını alacağımız sürecin arifesindeyiz

Haberi Görüntüle

Cumhuriyeti 101. yaşında.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'na ilişkin mesaj yayımladı.

Emine Erdoğan "Kahraman ecdadımızdan devraldığımız bayrağı Türkiye Yüzyılı ile geleceğe taşıyacak olmanın gururunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

"Ülkemizin gücünün ve kudretinin nişanesi başarılarımızı, nice yüzyıllar boyunca aynı inanç ve kararlılıkla sürdürebilmeyi temenni ediyorum." diyen Erdoğan, "Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyor, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm istiklâl kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yâd ediyorum." mesajını paylaştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

"Zafer bizim" diyen subayın torunu NTV'ye anlattı: Tarihi raporu yazan Enver Erel'in öyküsü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...