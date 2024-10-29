Emine Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı

Türkiye Cumhuriyeti 101. yaşında.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin mesaj yayımladı.



Emine Erdoğan "Kahraman ecdadımızdan devraldığımız bayrağı Türkiye Yüzyılı ile geleceğe taşıyacak olmanın gururunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.



"Ülkemizin gücünün ve kudretinin nişanesi başarılarımızı, nice yüzyıllar boyunca aynı inanç ve kararlılıkla sürdürebilmeyi temenni ediyorum." diyen Erdoğan, "Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyor, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm istiklâl kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yâd ediyorum." mesajını paylaştı.