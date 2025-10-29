Emine Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Cumhuriyet en kıymetli eserdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

"Milletimizin var oluş iradesi, birlik ve dirayetle doğan büyük bir atılımın adıdır Cumhuriyet." ifadesini kullanan Erdoğan, "Cumhuriyet. Küllerinden yeniden doğan bir milletin azmine, aklına ve cesaretine dayanan en kıymetli eseridir." dedi.

Emine Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"- Bugün de aynı inançla, aynı kararlılıkla ülkemizin her alanda yükselişine şahitlik ediyoruz.

- Bu kutlu yürüyüşün, gönül birliğimiz ve dayanışma ruhumuzla sürmesini diliyor, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."