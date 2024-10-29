Emine Erdoğan’dan 29 Ekim mesajı: Devraldığımız bayrağı geleceğe taşıyacak olmanın gururunu yaşıyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Ecdadımızdan devraldığımız bayrağı Türkiye Yüzyılı ile geleceğe taşıyacak olmanın gururunu yaşıyoruz.” dedi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Emine Erdoğan, “Başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm istiklal kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum.” ifadesini kullandı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin 101’inci kuruluş yıldönümü tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
“Her alanda yaptıkları yapacaklarının teminatı olan güçlü ve büyük Türkiye Cumhuriyeti’nin 101’inci yaşı kutlu olsun.” diyen Emine Erdoğan, “Kahraman ecdadımızdan devraldığımız bayrağı Türkiye Yüzyılı ile geleceğe taşıyacak olmanın gururunu yaşıyoruz.” ifadesini kullandı.
Emine Erdoğan şunları kaydetti:
“Ülkemizin gücünün ve kudretinin nişanesi başarılarımızı, nice yüzyıllar boyunca aynı inanç ve kararlılıkla sürdürebilmeyi temenni ediyorum. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyor, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm istiklal kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum.”
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