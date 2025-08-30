Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos özel konserine ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan paylaşımında "Yürekten inanıyorum ki, bu eşsiz zaferin ruhu, milletimizin yüreğinde ilelebet yaşayacak, birlik ve beraberliğimiz daima yol gösterici olacaktır" dedi.

Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos özel konserine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri programına ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, "Milletin Evi'nde, 30 Ağustos Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünü '30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri' ile büyük bir coşku ve gururla kutladık. Yürekten inanıyorum ki, bu eşsiz zaferin ruhu, milletimizin yüreğinde ilelebet yaşayacak, birlik ve beraberliğimiz daima yol gösterici olacaktır" ifadelerini kullandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...